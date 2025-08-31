L’annuncio in DIRETTA di Marotta su Pavard e il colpo in difesa

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’imminente sfida Inter-Udinese, valida per la 2a giornata di Serie A, che chiama i nerazzurri a confermare quanto di buono fatto nel match d’esordio.

Inter-Udinese, le parole di Beppe Marotta

“La rosa dell’Inter è completa? Penso che non dobbiamo aspettarci altro, anche perché confermare l’ossatura della squadra è un pregio e solo le squadre forti possono farlo. La rosa è numericamente giusta, rispetta gli obiettivi e il confronto quotidiano con l’allenatore”.

“Non è facile trovare giocatori più forti di quelli che abbiamo in difesa ora. Sono collaudati e di grande esperienza, anche se anagraficamente un po’ datati. Affronteremo questo problema più avanti, ma oggi sono garanzia di efficienza e tranquillità”.

“In prima fila ora ci sono le solite squadre: oltre a Inter e Napoli metterei Juventus, Milan, Roma, ma anche Bologna e Atalanta. Le cosiddette grandi quest’anno hanno una qualità ancora maggiore”.

“Pavard fuori è una scelta tecnica, nulla di particolare. Non c’è nessuna richiesta ora e nessuna domani”.

“Lookman resta all’Atalanta? Penso proprio di sì”.