Sorpresa Inter dell’ultimo giorno: “Mistero Lookman”

Con la cessione in dirittura d’arrivo di Mehdi Taremi all’Olympiacos, l’Inter potrebbe regalarsi ancora un ultimo colpo di mercato nel reparto avanzato. Chiaro che i nerazzurri dipenderanno soprattutto da quelle che saranno le occasioni dell’ultimo giorno della finestra estiva, in virtù della scadenza fissata per domani alle ore 20.00.

Secondo quanto scritto questa mattina sulle pagine di Libero, avendo alleggerito quasi tutti gli esuberi del proprio organico (l’unico a voler rimanere è stato Tomas Palacios), l’Inter potrebbe realmente permettersi un ultimo sfizio di mercato. Ecco quindi che torna di moda un ritornello che dalle parti di Viale della Liberazione è risuonato per settimane, ma che a causa della resistenza dell’Atalanta non si è trasformato in una vera ‘hit estiva’.

Stiamo parlando di Lookman, il cui futuro rimane avvolto nel “mistero”. Come scritto dal quotidiano, “Percassi dice che la posizione dell’Atalanta è stata molto chiara e che non si aspettano grandi novità, ma non si capisce cosa ne sarà del giocatore”. Difficile che un profilo del genere possa comunque muoversi nell’ultimo giorno di mercato, con l’Inter che adesso guarda attaccanti meno costosi.