Salta la cessione dell’Inter: “Resta fino a gennaio”

Giunti ormai a poche ore dalla chiusura del mercato, fissata per le 20.00 di lunedì 1° settembre, l’Inter si ritrova a definire quella che potrebbe essere l’ultima operazione di questa finestra estiva. Il club nerazzurro, infatti, nella giornata di ieri ha raggiunto finalmente l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Mehdi Taremi all’Olympiacos ed attende gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale.

Nonostante sia stata sbloccata la partenza del centravanti iraniano, non sono comunque previsti ulteriori arrivi nel reparto d’attacco anche in virtù del poco tempo a disposizione. Così come, stando alla versione del Corriere dello Sport, pare improbabile che possa muoversi in uscita Tomas Palacios. L’argentino, secondo il quotidiano, “dopo il rifiuto al Santos è facile che resti in organico fino a gennaio”.

L’Inter potrebbe quindi chiudere senza altri colpi il proprio mercato in entrata, rimandando eventualmente al prossimo inverno ulteriori acquisti solamente sfiorati in questa sessione. Anche se, come insegna il mercato, tutto potrà accadere da qui al gong di questa sessione e non sono certo esclusi clamorosi colpi di scena.