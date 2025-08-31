Chivu ha DUE dubbi in difesa: “Si contendono la maglia”

Dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari decisa dal gol allo scadere di Anguissa, tutti quest’oggi si aspettano una risposta convinta da parte dell‘Inter. La formazione di Cristian Chivu ha per certi versi sorpreso alla prima di questo campionato: non tanto chiaramente per la vittoria sul Torino, quanto per la qualità del gioco e la fame mostrata dai calciatori dopo un solo mese di lavoro.

Per dimostrare che sono stati più i meriti nerazzurri che i demeriti granata, oggi l’Inter dovrà dare continuità a quel 5-0 ottenuto lunedì sera con un’altra prestazione convincente di fronte all’Udinese. Per farlo, Chivu potrebbe decidere operare una sola modifica nei titolari: con il ritorno dalla squalifica Calhanoglu si piazzerà davanti alla difesa, mentre Mkhitaryan potrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio ancora una volta al sorprendente Petar Sucic.

Altri due ballottaggi, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport questa mattina, il tecnico rumeno se li porterà dietro anche nelle prossime ore nel reparto difensivo. Secondo la rosea, sia Bisseck che de Vrij proveranno “a contendere una maglia a Pavard e Acerbi”. Dubbi che potrebbero dipendere anche dalle caratteristiche degli attaccanti dell’Udinese e che l’allenatore scioglierà solamente nel pomeriggio.