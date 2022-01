L’Equipe – Non solo Onana: l’Inter chiede informazioni su Danijel Petkovic

Secondo la testata francese, l'Inter pensa a delle alternative in porta considerando anche l'età di Handanovic

Sul fatto che André Onana sarà il prossimo portiere dell'Inter non ci sono dubbi. Il camerunense ha trovato l'accordo e svolto le visite mediche con il club nerazzurro. Ma secondo L'Equipe, l'Inter starebbe guardando al mercato francese per le prossime alternative in porta. Considerando anche che Handanovic (38 anni a luglio) e Cordaz (39 anni) saranno prossimi al ritiro.