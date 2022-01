Mercato – L’Inter vuole lo smacco finale alla Juve: Marotta all’assalto di Dybala

Il piano del dirigente

Pietro Magnani

La Gazzetta dello Sport questa mattina lancia una vera e propria bomba di mercato: dopo tanto rincorrersi l'Inter e Dybala ora potrebbero convolare a giuste nozze. L'argentino infatti è in scadenza di contratto e non sente più suo il clima Juve. Beppe Marotta, fiutata la possibilità del colpo clamoroso unito allo smacco ai bianconeri, sarebbe già all'opera.

Come riportato questa mattina dalla rosea, in Argentina sono sicuri: il numero 10 bianconero non rinnoverà con la Juventus. Dybala infatti non sente più la fiducia dei bianconeri. Arrivabene lo ha punzecchiato più volte sulla questione rinnovo e il progetto, che doveva essere costruito intorno a lui, è sul punto di naufragare. Da due anni ormai il giorno è sempre quello buono per il prolungamento del contratto, eppure le parti non hanno ancora trovato un punto di incontro. Pur essendo partiti con largo anticipo, oggi, a 5 mesi dalla scadenza, la Juventus e Dybala sono più lontani che mai, e non solo per una questione economica.

Dybala all'Inter nella testa di Marotta non è solo un sogno, un'azione di disturbo per fare un dispetto ai rivali: è un'idea concreta che vuole portare a termine. Non solo dal punto di vista tecnico, visto che, quando integro fisicamente e coccolato mentalmente Dybala è il 10 più devastante in Italia, ma soprattutto da quello psicologico. Dopo aver sottratto lo Scudetto e la Supercoppa sul campo, Marotta vuole portar via anche ogni certezza ai bianconeri, strappandogli la stella, il numero 10. Con la Juvea ottobre Dybala si era accordato per un quinquennale da 8 milioni + 2 di bonus a stagione, ma poi tutto si è bloccato. Non spiegandosi la retromarcia dei dirigenti, l'argentino vuole aspettare fino a fine gennaio, per capire se c'è la possibilità di rinnovo. Qualora tutto saltasse però, Marotta, sornione, ha già apparecchiato l'assalto, sondando già il terreno con l'agente.

Per portarlo a Milano, sarà fondamentale liberare spazio salariale: a giugno se ne andranno sicuramente Vidal e Vecino, liberando 16 milioni che verrebbero messi a disposizione proprio per Dybala. Marotta però per ora rimane in attesa: non cercherà di esporsi a vuoto. La palla passa alla Juve. Se anche l'ultimo tentativo per il rinnovo naufragasse, ipotesi plausibile al momento, allora entrerebbe in scena il Re dei parametri zero.