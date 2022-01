VIDEO – Inter-Juventus 2-1, stiamo ancora godendo – INTER NEWS

Torna l'appuntamento delle 19.30 sui canali di Passione Inter

Torna l'appuntamento con la diretta delle 19.30 sui canali di Passione Inter, e lo fa con un trofeo in più nella bacheca dei nerazzurri. Il tema del giorno non può che essere questo: il 2-1 rifilato ieri alla Juventus in Supercoppa Italiana, le analisi del post-partita, le dichiarazioni dei protagonisti e i nuovi sviluppi di questa stagione. Caccia allo Scudetto e calciomercato. Seguici e commenta con noi il momento dei nerazzurri!