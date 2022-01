Supercoppa Inter, ecco il premio di Zhang per i giocatori

Non solo la gloria e l’orgoglio di aver battuto all’ultimo respiro la rivale di sempre. L’Inter, o perlomeno il suo gruppo squadra, ora può gustarsi anche il ricco premio garantitogli dalla perla finale di Alexis Sanchez. Come...

Come rivelato da Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Juve infatti, i calciatori nei festeggiamenti negli spogliatoi, avrebbero chiesto espressamente un premio a Steven Zhang per la vittoria. E il tecnico, che aveva detto: "Penso proprio che glielo darà", ha visto giusto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, è in arrivo un premio di 500mila euro per il gruppo squadra per la vittoria della Supercoppa. Un segnale importante, anche per tutti quei male informati che pensano che la proprietà nerazzurra sia sull'orlo del fallimento. Suning non navigherà nell'oro, ma le cose stanno decisamente migliorando. E il presidente Zhang ci ha preso gusto: vuole continuare a vincere... e concedere ricchi premi.