Inzaghi fa gola all’estero: l’Inter corre ai ripari con il rinnovo

Marotta e Zhang tranquilli: il prolungamento è pronto

Pietro Magnani

Il rendimento di Simone Inzaghi all'Inter è stato decisamente sopra le aspettative. Il tecnico nerazzurro, che ha già sollevato il primo trofeo battendo la Juventus in finale di Supercoppa, ora punta anche allo Scudetto della seconda stella. Era inevitabile però che le sue doti non passassero inosservate neanche ai grandi club esteri.

Secondo Corriere dello Sport,Manchester United e Atletico Madrid starebbero studiando con interesse la crescita del giovane tecnico italiano, puntando ad investirci in futuro. Inzaghi ha ancora due anni di contratto, ma non c'è nessuna preoccupazione concreta in casa Inter. Il rinnovo è già nei piani di Marotta e Steven Zhang, semplicemente si vuole aspettare il finale di stagione per metterlo nero su bianco e proporlo al tecnico, che in nerazzurro si trova benissimo. Per Inzaghi probabile un prolungamento fino al 2025 a ingaggio raddoppiato.

Di fatto, l'Inter è pronta per trasformare la propria scommessa estiva nella propria certezza. Insomma dall'estero guardano interessati, ma per il momento non possono fare altro: Simone Inzaghi resta centrale nel progetto nerazzurro, l'allenatore con cui si vuole aprire un ciclo.