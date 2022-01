L’Inter prepara una mini rivoluzione: vuole aprire un ciclo con Inzaghi

Le strategie nerazzurre

Non è del tutto vero che squadra che vince non si cambia. Per continuare a vincere infatti serve programmazione oculata, bisogna pianificare le proprie mosse con largo anticipo. Ed in questo Beppe Marotta è da sempre maestro. Ecco perché per i prossimi mesi l' Inter si prepara ad una mini rivoluzione.

Marotta infatti studia diverse formule per puntellare la rosa, visto che gli addii a giugno, tra Vecino, Kolarov, Vidal e Ranocchia, saranno diversi. Oltre a Bremer l'Inter sta quindi preparando l'affondo per Luiz Felipe a parametro zero in difesa e per Frattesi, visto come un perfetto vice Barella per l'immediato e magari perché no, come vice Brozovic per il futuro. E sempre dal Sassuolo, si pensa anche a Scamacca e Raspadori per l'attacco, specie se dovesse esserci qualche uscita. Insomma squadra che vince... poco ma si cambia!