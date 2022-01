Inzaghi è l’arma vincente di questa Inter: 3 momenti-simbolo della sua gestione

Tre momenti chiave per riassumere il rapporto del tecnico con i giocatori nerazzurri

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere a 360° Simone Inzaghi . Il tecnico nerazzurro ha dimostrato di valere al 100% l' Inter e mercoledì sera è arrivato il primo (speriamo di tanti) trofeo della sua gestione con la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus .

Il modello Inzaghi, lo abbiamo capito, si caratterizza particolarmente per un punto: il rapporto con i giocatori. Il Corriere della Sera ha riassunto 3 momenti-simbolo della sua gestione: "Primo capitolo: ritorno da Reggio Emilia, dopo il successo sul Sassuolo. Il pullman dell’Inter si ferma in Autogrill, Barella e Brozovic spendono 200 euro e comprano snack e cioccolate per la squadra".