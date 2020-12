Palmeri: “Sorpasso dell’Inter per il Papu Gomez. Gervinho l’alternativa, Eriksen…”

Tancredi Palmeri, nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sulla trattativa di mercato tra l’Inter e il Papu Gomez. La dirigenza nerazzurra ha sorpassato il Milan e l’argentino dell’Atalanta potrebbe approdare da Conte.

Ecco le sue parole: “C’è stato un sorpasso dell’Inter per il Papu Gomez: il Milan non può fare convivere lui e Calhanoglu, e l’Inter non ha solo sondato il terreno ma si è fatta sotto insistentemente, anche perché andrebbe a riempire la casella Eriksen (per il quale l’opzione più possibile al momento rimane lo scambio con Paredes al PSG, rispetto a quello con Xhaka all’Arsenal)

L’alternativa: “Se però non si riuscisse a limare la richiesta di 15 milioni dell’Atalanta c’è anche l’opzione Gervinho: che ammetterete non ha alcuna connessione né tecnica né tattica – e forse nemmeno logica, visto che Gervinho dà il meglio contro squadre sbilanciate, quello che l’Inter non incontra mai, visto che è sempre costretta ad aprire squadre serrate a doppia mandata – ma il concetto è scegliere su quale pedina andare a spendere i pochi soldi per l’unico colpo a disposizione”.

