Corsera – Nuovo San Siro, i tifosi non ci stanno. Il 57% degli intervistati in un sondaggio Swg: “Inutile e dannoso”

Si continua a lavorare per il futuro di San Siro, anche e soprattutto in vista delle elezioni comunali a Milano del prossimo anno. Il sondaggio “Milano verso le elezioni 2021” di Swg, pubblicato in data odierna dal Corriere della Sera, consegna una realtà dei fatti non esattamente incoraggiante: una discreta fetta di tifosi non è favorevole alla costruzione di un nuovo stadio.

Alla domanda “Quanto ritiene sia utile un nuovo stadio, moderno e polifunzionale, in linea con gli stadi dei principali club europei?“, il 51% degli intervistati ha risposto “Inutile“. Inoltre, un ulteriore 6% ha rincarato la dose con “Dannoso“. I favorevoli all’edificazione del nuovo impianto sono il 35% del campione preso in esame. Il no allo stadio, inoltre, arriva anche dal 57% di coloro che si dichiarano elettori del Partito Democratico.

