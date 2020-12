CM.com – Inter-Bastoni, avanti insieme fino al 2025. I dettagli del contratto: le big d’Europa alzano bandiera bianca

L’Inter al lavoro per blindare Alessandro Bastoni, pilastro della difesa a 3 di Conte nonostante la giovanissima età. Il classe 1999 si è imposto a suon di ottime prestazioni, conquistando anche la maglia della Nazionale azzurra: ora la dirigenza nerazzurra vuole ritoccare il contratto per evitare brutte sorprese dal mercato.

Come riportato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, l’Inter vuole rinnovare il contratto di Bastoni per i prossimi 5 anni. Non c’è fretta anche perché l’azzurro è felicissimo di essere a Milano e, nonostante l’interesse di molte big europee, sia il giocatore che l’Inter non sono intenzionati ad ascoltare offerte a cifre importanti.

Bastoni è il presente e il futuro dell’Inter, la dirigenza adeguerà il contratto rispetto agli 1,5 milioni percepiti attualmente come ingaggio annuale.

