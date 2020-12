Corsera – Far di necessità virtù: serva una punta, Pavoletti all’Inter e Nainggolan al Cagliari?

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e l’Inter dovrà operare in maniera oculata per colmare le diverse lacune nella rosa a disposizione di Antonio Conte. Ad esempio, c’è bisogno impellente di una punta e nell’ambito dell’operazione legata all’uscita di Radja Nainggolan qualcosa potrebbe muoversi: il profilo di Leonardo Pavoletti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe interessare.

Inoltre, l’altro vuoto da riempire riguarda una pedina a centrocampo, ma in questo caso c’è bisogno prima di un sacrificio. In questo momento, i nerazzurri non possono permettersi di comprare senza vendere: l’uscita di Christian Eriksen, in particolare, è una necessità da far sbocciare in virtù.

