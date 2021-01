Mercato – Inter, per il Papu Gomez anche il Fenerbahce: partiti i contatti, c’è una prima offerta

Più che stare a guardare, l’Inter non può fare: perché c’è una linea societaria ben precisa che impone di non fare sacrifici economici sul mercato (e men che meno di partecipare ad aste), e questo sarà l’unico pallino che Marotta e Ausilio terranno fermo di fronte a qualsiasi sirena di mercato, anche se questa si chiamasse Alejandro Gomez e fosse in uscita dall’Atalanta. Un giocatore che all’Inter piace – e molto – e che da Bergamo è sempre in uscita, niente è cambiato: a essere cambiato, piuttosto, è che sul Papu, nelle ultime ore, avrebbe messo gli occhi anche il Fenerbahce.

A riferirlo è TRT Sport, che riferisce appunto dell’interesse della società turca per il giocatore che – tuttavia – nelle scorse settimane era stato descritto come intenzionato a non allontanarsi troppo dalla Lombardia o perlomeno dall’Italia: ragioni familiari, i figli vanno a scuola e il Papu cercherà di non stravolgere loro la vita. Intanto, però, la cronaca è cronaca: e impone di riferire di come il Fenerbahce abbia già messo sul piatto 5 milioni di euro. Pochi, forse, per un’Atalanta che sino a questo momento ne ha sempre chiesti almeno 10: ma che potrebbero diventare molti nel giro di quindici giorni, se i nerazzurri non dovessero riuscire a sbloccare la situazione in uscita dell’argentino e se la Dea volesse levarsi una patata bollente che, oggi, tra le mani di Gasperini, continua a scottare. E l’Inter, come detto, può solo guardare.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<