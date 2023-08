Pavard all’Inter: È FATTA! Ecco quando sarà a Milano

Benjamin Pavard sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Ora non ci sono più dubbi: i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento del difensore francese, come riportato da numerose fonti autorevoli.

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, Pavard arriverà all’Inter per 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore potrebbe essere a Milano già nel tardo pomeriggio per svolgere le mediche. La firma sul contratto dovrebbe arrivare mercoledì.