ULTIM’ORA – Si sblocca Pavard: contatti in corso tra Inter e Bayern

Il cambio di passo definitivo nella trattativa Pavard sembra essere in arrivo. Come riportano diverse fonti autorevoli in questi minuti, Inter e Bayern Monaco sarebbero in contatto per sbloccare il passaggio del difensore in nerazzurro.

Fabrizio Romano parla di contatti diretti tra le parti e di grande fiducia, dal momento che le trattative starebbero procedendo bene. Gli fa da eco Gianluca Di Marzio, che sottolinea come la società interista abbia ricevuto rassicurazioni dai bavaresi sulla buona riuscita della trattativa. Ora si attende la fumata bianca, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.