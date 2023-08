VIDEO – Calhanoglu DOMINANTE anche in difesa: che CHIUSURA su Nandez!

Hakan Calhanoglu è stato tra i migliori in campo nell’ottima partita dell’Inter contro il Cagliari. Il turco è stato praticamente perfetto con il pallone tra i piedi, ma il suo contributo è stato fondamentale anche in fase di non possesso.

In particolare a metà del primo tempo: sul risultato ancora di 1-0, il centrocampista nerazzurro si è reso protagonista di un recupero difensivo eccezionale su Nandez, lanciato verso la porta di Sommer. Questo il video del salvataggio di Calhanoglu: