Cosa aspettarci da Benjamin Pavard all’Inter

Ormai non sembrano esserci più troppi dubbi: Benjamin Pavard sarà un giocatore dell’Inter. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le visite mediche e l’ufficialità. I nerazzurri sperano di poter risolvere gli ultimi dettagli in tempi brevi, tanto che Inzaghi starebbe già ragionando su un suo possibile utilizzo contro il Cagliari.

Il difensore francese è un acquisto fortemente voluto dall’allenatore interista, tanto da convincere la società a dirottare su di lui il budget inizialmente previsto per l’attaccante. Una scelta forte e non scontata, che dimostra grande fiducia nelle qualità di Pavard. Per questo motivo, cerchiamo di capire che cosa aspettarci dal suo arrivo all’Inter.

Al di là delle motivazioni tecnico-tattiche, Pavard è stato scelto soprattutto per il suo curriculum di altissimo livello: 163 presenze al Bayern Monaco in 4 stagioni e 49 con la Nazionale francese. Con i transalpini si è anche laureato Campione del Mondo nel 2018, arrivando anche secondo negli ultimi Mondiali in Qatar. Memorabile il suo gol al volo contro l’Argentina negli ottavi di finale in Russia, un gesto tecnico di livello assoluto.

Proprio la tecnica è una delle grandi qualità di Pavard, capace di dare un grande apporto in fase di costruzione (sul web ha spopolato qualche anno fa il video di un suo incredibile filtrante rasoterra ai tempi dello Stoccarda). A questa, il francese abbina anche un’ottima struttura fisica, capace di renderlo un’arma preziosa sui calci piazzati, in entrambi i lati del campo.

Le sue caratteristiche, inoltre, lo rendono un giocatore molto duttile, utilizzabile sia in fascia (con la Francia gioca molto spesso da terzino) che come centrale, ruolo che preferisce, come ha fatto chiaramente intendere in più occasioni.

Proprio il suo carattere fumantino potrebbe essere una problematica di cui tenere conto. Come vanno specificati anche alcuni limiti da marcatore puro. Pavard, pertanto, si discosta da Darmian (del quale dovrebbe prendere il posto), per caratteristiche sia tattiche che tecniche. Il difensore italiano dà maggiori garanzie a livello di solidità senza palla, ma è chiaro come il francese aggiunga una dimensione più ambiziosa in tutti gli altri fattori.

Pavard è un acquisto di livello altissimo, come dimostrano gli oltre 30 milioni di euro spesi, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Inzaghi lo ha richiesto con convinzione e c’è da essere fiduciosi sul fatto che saprà utilizzarlo nel migliore dei modi.