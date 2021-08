TS – La pazienza dell’Inter sta finendo: lunedì stop alla trattativa

Ultimatum di Suning

La cessione di Romelu Lukaku, per quanto da giorni sembri cosa fatta, non è ancora andata in porto. L'Inter infatti pensa di essere in una posizione di forza rispetto al Chelsea, che vuole a tutti i costi l'attaccante belga, perciò non ha intenzione di abbassare la propria richiesta di 120-130 milioni cash, senza alcuna contropartita.