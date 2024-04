Pedullà non ha dubbi: “David non è un obiettivo. Rimane Thuram”

Nelle scorse ore è emersa con forza la voce di un forte interessamento dell’Inter per Jonathan David, in uscita dal Lille e da sempre pupillo di Piero Ausilio. Si è parlato anche di un incontro tra i nerazzurri e l’agente del canadese.

Entrambe le ipotesi, però, sono state smentite dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Secondo quest’ultimo David non rientrerebbe affatto negli obiettivi dell’Inter. Un’operazione onerosa che, peraltro, avrebbe richiesto almeno una cessione prima dell’acquisto dell’attaccante del Lille.

In questo senso, Pedullà ha smentito anche la possibilità di una cessione di Thuram per ricavare una plusvalenza netta, visto l’arrivo del francese a parametro zero la scorsa estate. L’Inter avrebbe una posizione netta sul suo centravanti e non sembra intenzionata a cambiarla.

L’opinione di Passione Inter

Thuram non sta vivendo il suo miglior periodo di forma, ma il contributo nel percorso Scudetto è evidente. Il francese ha dato una marcia in più all’attacco nerazzurro e pensare a un’Inter senza di lui in futuro non è realistico e sarebbe un inutile salto nel vuoto. Al netto delle ottime potenzialità di Jonathan David.