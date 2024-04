La seconda stella fa ricca l’Inter: sponsor e marketing al top

Mancano 8 punti all’Inter per conquistare ufficialmente il suo 20° Scudetto, con la possibilità di festeggiare già il 22 aprile nel Derby contro il Milan. Un traguardo importante per i nerazzurri, con il Tricolore che darà una bella spinta anche a livello economico alla società.

La vittoria del campionato, infatti, garantirà un introito molto rilevante. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre ai 23,4 milioni della quota di diritti tv che va al vincitore dello Scudetto, ci sono anche i 10 milioni della UEFA alla prima classificata in Serie A.

Non solo: i nerazzurri incasseranno anche circa 12 milioni dai vari premi per i contratti di sponsorizzazione. Infine, al totale andranno a sommarsi gli introiti del marketing, con le iniziative per la vittoria di uno Scudetto storico, che fara la gioia dei tifosi e delle casse nerazzurre, per un totale di circa 50 milioni di euro.