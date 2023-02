Pedullà fa il punto sul mercato: no a Smalling e Soyuncu, ma Kessie…

Ecco chi potrebbe veramente arrivare

Pietro Magnani

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul mercato in entrata dell'Inter, facendo chiarezza anche sui tanti nomi accostati ieri ai nerazzurri.

Per Pedullà non ci sarebbe nulla di fondato nel presunto interesse dell'Inter in Smalling e Soyuncu. Anzi, il turco sarebbe già promesso sposo dell'Atletico Madrid. Diverso invece il discorso per Kessie, per cui qualcosa sembra effettivamente bollire in pentola.

A gennaio ci sono stati contatti intensi, ma l'operazione era fin troppo complicata e non se n'è fatto nulla, con grande rammarico di entrambe le parti. Non è escluso che in estate ci possa essere un ritorno di fiamma, soprattutto considerando che Brozovic non è più incedibile e potrebbe lasciare Milano.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Ormai piovono conferme sull'interesse nerazzurro per Kessie. Quanto detto da Pedullà su Smalling e Soyuncu spiazza un po', ma si sa, le vie del mercato sono infinite. L'Inter davvero probabilmente vorrebbe puntare ad altri nomi, come ad esempio Scalvini o Milenkovic, ma tanto dipenderà dalla disponibilità economica estiva e dalle occasioni che capiteranno. In breve: il no attuale a giocatori come Smalling, potrebbe presto cambiare in un sì, in mancanza di alternative altrettanto valide.