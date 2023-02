Verso Inter-Porto: Lukaku sorpassa Dzeko. Conceicao ne convoca 25 e recupera quasi tutti

Simone Inzaghi e Sergio Conceicao stanno per entrare nelle ore caldissime in vista di Inter-Porto di domani sera. Il momento delle decisioni è arrivato, in queste ore si sceglieranno i due 11 titolari che scenderanno in campo a San Siro e si daranno battaglia in questo ottavo di finale di andata di Champions League. Al tecnico interista, per il momento, rimane qualche dubbio: in difesa il ballottaggio principale è tra de Vrij e Acerbi, con l'italiano in vantaggio. Sulle fasce dovrebbero vedersi Darmian e Dimarco, mentre in mezzo al campo altro testa a testa tra Brozovic e Mkhitaryan. L'armeno è favorito, scelta che andrebbe a comporre il centrocampo con Calhanoglu in regia e Barella come mezzala destra.