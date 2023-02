Inter-Porto, le ultimissime sulle probabili formazioni: Inzaghi va sul sicuro

Inzaghi molto probabilmente non riserverà sorprese come nel match di campionato contro l'Udinese. Per provare a mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno servirà la squadra migliore possibile. Tra i pali perciò tornerà Onana, con Skriniar di nuovo al suo posto e Darmian dirottato sulla fascia destra. In mediana confermato il trio ormai "titolare", con Barella e Mkhitaryan al fianco di Calhanoglu, con Brozovic in panchina. In attacco, al momento, Lukaku sembra aver superato Dzeko per una maglia da titolare al fianco di Lautaro, anche se la giornata di oggi sarà decisiva. Queste le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport: