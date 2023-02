Moratti crede nella “sua” Inter: “Se batte il Porto può arrivare in fondo”

"Il Porto non è una big, ma è una squadra fastidiosa da affrontare, tosta e organizzata. Eliminarli per molti non sarebbe un'impresa, invece lo sarebbe. Oltre ad essere un ottimo biglietto da visita per fare strada in Europa. L'Inter per me può andare lontano, ha una rosa forte ed esperta. E non vedo squadra imbattibili ancora in corsa: se passiamo il turno possiamo prendere fiducia. Un po' come successo nel 2010 dopo aver battuto il Chelsea agli ottavi di finale. Inzaghi poi negli scontri diretti è molto bravo. L'anno scorso giocammo alla pari con il Liverpool, vincendo ad Anfield, mentre quest'anno ha eliminato il Barcellona".