Inter, futuro incerto per Inzaghi: oltre a Mourinho spunta un italiano…

In caso di mancata Champions League, potrebbe partire il toto nomi

Pietro Magnani

Le voci diffuse ieri su un possibile clamoroso ritorno di José Mourinho sulla panchina dell'Inter hanno sicuramente messo in subbuglio il cuore dei tifosi nerazzurri. Inzaghi infatti, pur avendo dato un'identità alla squadra e aver messo due trofei in bacheca, non ha mai convinto del tutto una frangia cospicua della tifoseria, che lo considera colpevole del mancato Scudetto nella scorsa stagione.

Tuttavia i nerazzurri, in caso di finale di stagione molto deludente e, soprattutto, mancata qualificazione alla prossima Champions League, potrebbero davvero pensare ad un cambio in panchina. Secondo quanto riportato dal Telegraph però il nome caldo potrebbe essere un altro, quello di Roberto De Zerbi.

L'allenatore italiano sta sorprendendo tutti in Premier League con il Brighton, tanto da attirare su di sé l'attenzione di club importanti, come ad esempio il Tottenham. Il suo futuro è tutto da scrivere, ma pare che, oltre appunto ad alcuni club inglesi, sulle sue tracce ci siano Inter, Juventus, Milan e Roma.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

De Zerbi potrebbe essere sicuramente un'ipotesi intrigante, ma sarebbe un tecnico a cui andrebbero concessi tempo e fiducia. Va detto comunque che Inzaghi al momento non è a rischio, nonostante le voci: a meno di un crollo verticale delle prestazioni e conseguente mancato quarto posto, dovrebbe rimanere senza problemi. Anche perché in caso di addio, l'ipotesi De Zerbi avrebbe un intoppo non di poco conto: una clausola rescissoria da 15 milioni.

Tanti per un allenatore che, in fin dei conti, sarebbe una scommessa. Tanti soprattutto per una squadra con limitatissimi margini di manovra dal punto di vista economico. A meno di incastri molto particolari e complessi quindi, al momento sembrano improbabili sia l'addio a Inzaghi che l'arrivo dell'ex Sassuolo.