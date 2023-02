Basta passi falsi: la qualificazione in Champions è fondamentale per l’Inter

Inzaghi deve portare i suoi in Champions, altrimenti...

Pietro Magnani

Dire che la qualificazione in Champions League per l'Inter sia fondamentale sembra qualcosa di ovvio, di fin troppo evidente. Tuttavia, oltre quanto si vede "in superficie", soprattutto dal punto di vista sportivo, c'è un enorme "iceberg" economico sommerso. Ed è proprio sugli introiti della Champions che l'Inter punta per rimanere in linea di galleggiamento.

Per questo la società chiede a Inzaghi di mantenere i suoi sulla corda e di ottenere una tranquilla qualificazione alla Champions League. Con il secondo posto in campionato, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri, comprendendo anche i futuri guadagni possibili della prossima stagione, potrebbero mettere in cassa circa 70 milioni. Tanti, troppi, per rinunciarvi, specie vista la situazione economica del club.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Oltre a far dormire sonni tranquilli a tutta la dirigenza, blindare il secondo posto permetterebbe di avere maggior potere contrattuale con i giocatori, soprattutto i parametro zero, e anche di avere un budget, per quanto esiguo, da spendere sul mercato. Con la Champions prendere un dopo Skriniar all'altezza non sarà così complicato. Senza invece sarà una missione impossibile. Senza contare alle ripercussioni che ci sarebbero sulla panchina e sulla rosa in caso di mancato arrivo nelle prime quattro.

Al momento resta uno scenario remoto, ma non si può pensare di essere già in Champions: bisogna arrivarci a ogni costo, e possibilmente farlo con tranquillità, senza i soliti patemi "da Inter". Perciò testa bassa e pedalare: c'è da giocare non solo per la Champions di quest'anno, ma anche e soprattutto per quella dell'anno prossimo.