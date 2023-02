Inter-Udinese le probabili formazioni: turnover vista Champions?

Sorpresa in vista nella formazione nerazzurra

Pietro Magnani

L'Inter questa sera ospita un avversario insidioso come l'Udinese. I nerazzurri, inevitabilmente, avranno la testa proiettata anche all'appuntamento con il Porto, un'occasione importante per proseguire il cammino europeo. Tuttavia il campionato non può essere trascurato: i tanti passi falsi hanno impedito all'Inter di blindare il posto Champions e la concorrenza è fin troppo agguerrita.

Inzaghi perciò potrebbe attuare un mini turnover, senza esagerare, in vista della partita di mercoledì sera. Tra i pali potrebbe tornare, un po' a sorpresa, Handanovic, che era stato sostituito a ottobre da Onana. Così facendo la fascia da capitano tornerebbe "al suo posto". Onana tornerà poi ovviamente titolare con il Porto. In difesa poi riposerà Acerbi, con De Vrij titolare, mentre non è da escludere che Darmian possa scalzare Skriniar.

A destra quasi sicuramente ci sarà una chance per Dumfries, mentre in mediana dovrebbe tornare titolare Brozovic a discapito di Mkhitaryan. In attacco poi turno di riposo per Lautaro Martinez: accanto a Lukaku dovrebbe giocare Dzeko.

Attenzione però, quando Inzaghi abbonda col turnover raramente la partita si indirizza bene e dopo raddrizzarla non è mai semplice. Queste le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport:

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

UDINESE: Silvestri; Perez, Bijol, Becao; Udogie, Lovric, Walace, Samardzic, Ehizibue; Pereyra; Beto.