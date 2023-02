L’Inter punta sulla linea verde: quanti giovani nel mirino per l’estate

Ausilio monitora diversi profili interessanti

Pietro Magnani

L'Inter sa bene che anche il prossimo mercato estivo, a meno di clamorosi e improvvisi ribaltoni societari, sarà all'insegna della creatività e della sostenibilità. Se da un lato però i partenti sembrano già designati (Dumfries su tutti, con Brozovic alle spalle) lato innesti Ausilio e Marotta potrebbero sorprendere più del solito.

Secondo Tuttosport infatti, in estate l'Inter potrebbe varare per un'inversione di tendenza rispetto alle ultime finestre di mercato. Basta giocatori con grande esperienza sì, ma "anziani" e chilometrati, dentro giovani di belle speranza da fare maturare in casa.

L'idea è quella di pensare meno al presente e più al futuro. Per questo, per il probabilissimo partente Dumfries, l'Inter ha già nel mirino Tajon Buchanan, giovane canadese che ha stregato gli uomini mercato nerazzurri. Ma non solo: in caso di addio a Brozovic si pensa ad una alternativa molto più economica e futuribile rispetto a Kessie, ossia Yunus Musah, mediano statunitense del Valencia. A sinistra, specie se dovesse partire Gosens, occhi sul 22 enne del Bayer Leverkusen Bakker, mentre in difesa per il dopo Skriniar si vuole insistere per Djalò.

Come riserva poi, per il sicuro partente a zero Gagliardini, verrà probabilmente richiamato dal prestito Fabbian, che sta facendo grandi cose in prestito alla Reggina.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Un'Inter giovane e futuribile, che possa essere competitiva (e fruttuosa in caso di cessioni) sul lungo periodo. Il piano è sulla carta ottimo e non è un caso che Ausilio abbia sguinzagliato i propri osservatori per tenere d'occhio i tanti gioielli sul proprio taccuino. Il problema è che questi talenti soffrono di oscillazioni di prezzo molto importanti e da qui a giugno potrebbero attirare le attenzioni di club decisamente più ricchi dell'Inter. Per questo occorrerà muoversi per tempo, cercando di bloccarli prima che esplodano definitivamente.

I vantaggi sarebbero molteplici, sia per la rosa che per il monte ingaggi ed il bilancio. L'idea è ottima: ora non resta che fare di tutto per metterla in pratica.