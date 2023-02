Fabbian non si ferma più: ancora in goal con la Reggina

Fabbian ormai non è più una sorpresa, ma una meravigliosa realtà. Il centrocampista di proprietà dell' Inter sta vivendo una stagione straordinaria con la Reggina in Serie B dove, pur giocando a centrocampo, sta segnando come un centravanti.

Fabbian che a giugno dovrebbe rientrare all'Inter per restare al posto di Gagliardini (e la cosa, viste le prestazioni di entrambi, non stupisce un granché) ha segnato anche oggi nel match della Reggina contro il Cittadella. Per lui si tratta già dell'ottava rete in campionato, ma purtroppo questa volta il suo goal non ha regalato i 3 punti ai calabresi. I granata infatti sono stati sconfitti per 3 a 2 dal Cittadella.