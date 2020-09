Pedullà sulla quarta punta in casa Inter: “Giroud non va alla Juventus”

Continua a tenere banco il nome di chi sarà la quarta punta in casa Inter. I nerazzurri hanno chiuso con il Genoa per il ritorno di Andrea Pinamonti, ma ancora non vi è la certezza che il giocatore rimarrà a disposizione dell’allenatore Antonio Conte. Il tecnico salentino, non ha mai nascosto, invece, l’apprezzamento per l’attaccante francese del Chelsea, Olivier Giroud.

In serata, a tal riguardo, sono arrivate le dichiarazioni del giornalista, esperto di mercato, Alfredo Pedullà. Secondo il giornalista Olivier Giroud, nell’ultima settimana non ha mai acconsentito al proprio passaggio alla Juventus. Visto che anche i torinesi sembravano essere interessati al giocatore. L’Inter dunque resta alla finestra in attesa di nuovi sviluppi.