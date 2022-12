Percassi allontana Scalvini dall’Inter: “Adesso non si muove da Bergamo”

Antonio Percassi , presidente dell' Atalanta , è stato protagonista di un'intervista per L'Eco di Bergamo. Il patron della Dea ha parlato anche di Giorgio Scalvini, obiettivo di mercato dell' Inter , allontanandolo di fatto dai nerazzurri, almeno per gennaio.

"Le assicuro che Scalvini adesso non si muove da Bergamo. Lui è il simbolo dei ragazzi che crescono a Zingonia. [...] Ma non serve andare nei dettagli adesso. Il mercato durerà fino al 31 gennaio"

Le dichiarazioni di Percassi su Scalvini sono abbastanza prevedibili: l'Atalanta non ha bisogno di cedere il proprio gioiello a stagione in corso, dal momento che una cessione a giugno potrebbe essere anche più fruttuosa economicamente. D'altro canto, l'operazione che sta cercando di imbastire l'Inter non è di certo pensata per il breve termine, vista anche la portata dell'investimento richiesto. La partita per Scalvini, dunque, potrebbe essere tutt'altro che chiusa.