Perché sono state annullate le visite mediche di Taremi

Contrariamente alle attese della vigilia, Mehdi Taremi quest’oggi non è sbarcato a Milano per sostenere – come da programma – le visite mediche con l’Inter. I voli dell’attaccante iraniano sono stati infatti cancellati, così come gli appuntamenti presso il Coni e l’Humanitas di Rozzano.

Dietro questo dietrofront, come ribadito da Sky Sport, non vi è alcun ripensamento o intoppo all’interno della trattativa a costo zero. Taremi ha dato il suo sì definitivo e l’intesa con l’Inter è totale ormai da settimane, per cui non vi è il rischio che possa saltare il trasferimento.

Nella decisione di rimandare le visite hanno influito sostanzialmente due fattori. Il primo riguarda l’Inter, che ha preferito posticipare di qualche settimana per evitare problemi ambientali al calciatore legato ancora da altri 4 mesi di contratto al Porto.

In seconda battuta, potrebbe aver inciso la sconfitta per 3-2 rimediata dai portoghese nell’ultimo turno contro l’Arouca. Conceicao ha infatti disposto con il suo staff un allenamento non previsto nella giornata odierna, una seduta che Taremi avrebbe chiaramente saltato qualora si fosse presentato regolarmente a Milano.