Dovranno attendere ancora un po’ i tifosi dell’Inter prima di accogliere Mehdi Taremi a Milano. L’attaccante del Porto, atteso questa mattina in città per sostenere le visite mediche con i nerazzurri, non arriverà come previsto a Linate. Il club nerazzurro ha infatti già provveduto a cancellare le visite mediche previste sia al Coni che all’Humanitas di Rozzano.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, il centravanti iraniano non è salito a bordo del volo che questa mattina lo avrebbe dovuto portare a Milano. Nulla di allarmante per l’Inter che ha già in mano l’intesa totale con il calciatore a costo zero per il prossimo giugno e che riprogrammerà al più presto la nuova giornata di visite per Taremi.

Il trasferimento non è dunque in discussione e, compatibilmente con gli impegni tra campionato e Champions League del Porto, l’approdo dell’attaccante in Italia dovrebbe slittare al prossimo marzo.