Inzaghi vara il turnover Champions: ecco l’Inter anti-Salernitana

Con il clamoroso successo ottenuto dall’Udinese ieri sera sul campo della Juventus, l’Inter ha messo in atto la prima vera grande fuga di questa stagione. La squadra di Simone Inzaghi, che rispetto ai bianconeri deve ancora recuperare una partita, si trova al primo posto con ben 7 punti di vantaggio in campionato.

Un primato strameritato che arriva dopo una serie di prestazioni brillanti messe in fila dai nerazzurri nonostante un calendario ricco di insidie. Dopo prima superato la Fiorentina in trasferta, l’Inter ha completato il filotto con il successo nel derby d’Italia e la vittoria in rimonta sulla Roma.

Forte del vantaggio maturato in classifica, contro la Salernitana Inzaghi potrà optare con più facilità per il turnover. Il 20 febbraio i nerazzurri saranno infatti di scena a San Siro per l’andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid, per questa ragione vi sarà bisogno di gestire al meglio tutte le energie nei prossimi impegni.

Nel match in programma venerdì sera, come spiegato da Tuttosport, si rivedranno in campo dal primo minuto Bisseck e de Vrij nel reparto arretrato. In mezzo spazio ad Asllani, con Klaassen pronto a subentrare e Frattesi ancora in dubbio per la panchina. Sulle corsie esterne Carlos Augusto a sinistra e Darmian favorito a destra, mentre Dumfries potrebbe essere rilanciato proprio in Champions. In avanti giocherà sicuramente Arnautovic, al suo fianco sarà invece staffetta tra Thuram e Lautaro.