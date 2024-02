Inter-Juve, contatto Thuram-Danilo: spunta l’audio di Open Var

Ad una settimana di distanza, è uscito l’ultimo atteso episodio di Open Var. Presente negli studi di Dazn Andrea Gervasoni nelle vesti di vice commissario designatore. L’ex arbitro ha mostrato l’unica vera situazione dubbia di Inter-Juventus di settimana scorsa, avvenuta all’interno dell’area di rigore bianconera in occasione della scivolata di Danilo ai danni di Thuram.

“Palla piena, palla, si gioca”, è stata l’impressione colta in presa diretta dall’arbitro Maresca e successivamente confermata da Irrati in sala Var. Valutato anche un possibile tocco con il braccio sulla stessa azione di Cambiaso, anche in questo caso non ravvisato dopo un’attenta e corretta analisi delle immagini in possesso della squadra arbitrale.

Questo è stato il commento soddisfatto di Gervasoni in merito all’operato della direzione di gara: “E’ la dimostrazione che vengono controllate tutta la situazioni. Danilo tocca prima il pallone e poi tocca leggermente il piede di Thuram, situazione non punibile. Sulla seconda situazione non c’è nessun tocco di mano perché il pallone finisce sul petto”.