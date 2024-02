Nuovi controlli per Frattesi: le sue condizioni

Assente in occasione della vittoria ottenuta in trasferta dall’Inter contro la Roma, Davide Frattesi spera di poter rientrare in vista del prossimo impegno in campionato. E’ fortissima la voglia da parte del centrocampista nerazzurro di esserci per la gara di venerdì sera contro la Salernitana, nonostante l’infortunio rimediato alla vigilia del derby d’Italia con la Juventus.

Frattesi aveva infatti accusato un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Infortunio che lo staff medico nerazzurro continua a monitorare e che, dopo gli ultimi controlli di ieri, induce ancora alla massima cautela.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, il ritorno in gruppo del centrocampista slitta ancora di qualche giorno e contro la Salernitana potrà sperare – nella migliore delle ipotesi – di esserci in panchina.