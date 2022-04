L’Inter alza la posta con Perisic, Libero: “Il matrimonio s’ha da fare”

Il rinnovo del croato si starebbe avvicinando sempre di più

Perisic e l' Inter sempre più vicini. Non che ora siano lontani, anzi. Il croato sta dimostrando uno stato di forma eccezionale e un attaccamento alla maglia altrettanto straordinario. Ma il contratto in scadenza è una grana da risolvere al più presto e, secondo Libero, la trattativa potrebbe essere portata a termine.

Il quotidiano, in mattinata, ha infatti riportato la notizia secondo cui l'Inter avrebbe alzato l'offerta a 4 milioni di euro più bonus per due anni per il rinnovo di Perisic. Non più quindi l'opzione "uno più uno" come durata di contratto, ma due anni interi.