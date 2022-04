Conte ritrova Eriksen da avversario: “Sono felice, sarà un piacere: è un grande uomo”

Il tecnico incrocerà il centrocampista da avversario

Quanto accaduto a Christian Eriksen lo scorso giugno ha scosso il mondo del calcio. Fortunatamente, dopo il grande spavento, il centrocampista si è ripreso pienamente, tornando anche a giocare, e alla grande, con il Brentford . Sabato, dopo essere stati insieme all' Inter per un anno e mezzo, Conte ed Eriksen si incontreranno di nuovo, questa volta da avversari, in Premier.

In conferenza, Conte è tornato a parlare proprio sul suo ex calciatore: "Sono felicissimo di vederlo in campo, perché quanto successo, quelle immagini, sono state terribili per tutti. Abbiamo sofferto molto per lui e la sua famiglia. Appena tornato in Premier ci siamo incontrati, ho parlato con lui. Non si tratta solo di un giocatore importante, ma di un grande uomo. Auguro a lui e ai suoi familiari tutto il meglio possibile. Incontrarlo dopodomani da avversario sarà un piacere: vederlo giocare mi riempie di gioia, perché il calcio è vita".