Mercato – Inter, la chiave per Scamacca può essere Frattesi?

Il destino dei due potrebbe essere intrecciato

L'Inter infatti per convincere Carnevali ed il Sassuolo potrebbe puntare al doppio colpo: non solo Scamacca, ma anche Frattesi. Ovviamente questa operazione comporterebbe un investimento pesantissimo e fattibile solo a fronte di uscite importanti. Tuttavia proprio la possibilità del doppio affare potrebbe spingere gli emiliani a preferire di cedere all'Inter, magari con pagamenti dilazionati, piuttosto che intavolare trattative separate e faticose per i propri gioielli. I due calciatori sono poi molto legati, essendo cresciuti insieme nelle giovanili, e sicuramente a loro volta potrebbero fare pressioni sul club attuale per essere venduti in blocco all'Inter. Marotta rimane quindi in pole position: vedremo nei prossimi mesi se la società meneghina riuscirà a mantenerla.