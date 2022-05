Di Marzio: “Perisic può rinnovare con l’Inter: la verità sulla trattativa”

Le due parti cercano un punto d'incontro

Dopo lo sfogo di ieri sera, Gianluca Di Marzio - sul proprio sito - ha fatto chiarezza sul rinnovo di Perisic con l' Inter . Il croato ha un contratto in scadenza nel 2022 e, finora, ci sono stati tre meeting totali tra la società nerazzurra e il calciatore (sempre accompagnato dal padre).

Il primo incontro è avvenuto lo scorso novembre in cui l'Inter lasciò anche libero Perisic di trovare un'altra opportunità di mercato che potesse soddisfare le sue esigenze d'ingaggio. L'ultimo è arrivato nella mattinata di mercoledì 11 maggio, cioè nel giorno della finale, in cui il club nerazzurro ha alzato la posta in gioco.