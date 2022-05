Tra Scudetto e Coppa Italia: quanto può guadagnare (o perdere) l’Inter

Quanti milioni di euro ballano tra la vittoria e la sconfitta

Mancano quattro partite alla fine della stagione dell' Inter , Scudetto e Coppa Italia sono ancora in gioco. Da qui al termine dell'annata 2021/2022 non balla soltanto la gloria ma anche un'importante somma di denaro.

Come scritto da Tuttosport, ci sarà una bella differenza per la società nerazzurra tra fare il "mini-Triplete" e uscire dal campo sconfitti sia in campionato che contro la Juventus il prossimo 11 maggio all'Olimpico. Tra il primo e secondo posto c'è una differenza di circa 3 milioni di euro con il prossimo campione d'Italia che si porta a casa 17,6 milioni di euro, il secondo classificato "soltanto" 14,8 milioni.

Anche per la Coppa Italia ballano milioni tra la vincente e la sconfitta: 4,5 milioni di euro per chi centrerà il successo, 2 milioni alla perdente. A questo, c'è da aggiungere che vincere almeno uno tra Scudetto e Coppa Italia varrà la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana dal valore di 1,2 milioni di euro (1,8 milioni per chi vince). In tutto, quindi, l'Inter può incassare circa 7 milioni di euro se sarà abbastanza forte da portare a casa i due ambiti trofei.