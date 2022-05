Mourinho riceve la panchina d’oro per il Triplete con l’Inter dopo 12 anni

Il motivo di questo "ritardo"

Meglio tardi che mai. José Mourinho , come pubblicato nelle storie Instagram del profilo ufficiale del tecnico portoghese, ha ricevuto la panchina d'oro per la stagione 2009/2010 alla guida dell' Inter . Con un leggerissimo "ritardo" di 12 anni.

Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, il ritardo è dovuto al fatto che nel 2010 Mourinho decise di non ritirare il premio come protesta verso gli altri allenatori. Nella foto qui sopra, insieme al tecnico portoghese, ci sono anche i preparatori della Roma Michele Salzarulo e Stefano Rapetti: entrambi erano nel team dello Special One anche con la squadra nerazzurra.