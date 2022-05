Perisic saluta l’Inter e va al Tottenham: cos’è successo durante la trattativa

Dopo 6 stagioni in nerazzurro, il croato è pronto a dire addio all'Inter

Il silenzio questa volta ha fatto rumore. Dopo l'incontro di lunedì - dove l' Inter ha alzato l'offerta al massimo delle proprie disponibilità - il club nerazzurro era in attesa di una risposta da parte di Perisic sulla proposta di rinnovo. Comunicazione che non è arrivata perché intanto si è infilato il Tottenham di Antonio Conte .

Come sappiamo, Perisic covava da tempo la voglia di misurarsi con la Premier League: la chiamata del suo ex allenatore proprio all'Inter, Conte, si è incastrata perfettamente così come l'offerta messa sul tavolo. Gli Spurs propongono infatti le cifre richieste dal croato: 6 milioni di euro per due anni. Perisic è vicinissimo ad accettare, salutando così l'Inter dopo 7 anni e 6 stagioni in nerazzurro (in mezzo c'era stato il prestito al Bayern Monaco).