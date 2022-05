Mercato – Inter sicura del colpo Mkhitaryan: la Roma attende una risposta

L'affare Mkhitaryan presenta diversi vantaggi economici per l'Inter

L'Inter fa filtrare grande ottimismo sull'operazione Mkhitaryan ma la Roma non si è ancora arresa. Come racconta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno messo sul piatto un'offerta da 3,5 milioni di euro - bonus compresi - per due anni. I giallorossi offrono la stessa cifra con una sola differenza: al secondo anno di contratto sarebbe garantita la stessa retribuzione solo se il giocatore raggiungerà alcuni obiettivi personali e di squadra. A Roma attendono una risposta definitiva entro inizio settimana prossima.