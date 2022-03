GdS – Pinamonti bomber dell’Empoli, futuro all’Inter o altrove? Lo scenario

Il possibile futuro del centravanti in prestito all'Empoli

Andrea Pinamonti è in prestito all'Empoli dall'inizio di questo stagione. Il centravanti classe 1999 sembrava dovesse lottare per un posto in avanti vista la tanta concorrenza e invece nel giro di pochissime partite, Pinamonti è diventato un titolare inamovibile per mister Andreazzoli.