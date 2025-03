“Ha firmato con l’Inter”: svelate le cifre dell’operazione

Ieri pomeriggio l’Inter ha siglato presso la sede di Viale della Liberazione un accordo chiave in vista del futuro. Dopo il via libera definitivo arrivato ormai da settimane da entrambe le parti, ecco che è arrivata la firma ufficiale sul nuovo contratto con il club nerazzurro da parte della giovane stella del calcio italiano.

Come confermato da Matteo Moretto, ieri pomeriggio Pio Esposito ha prolungato ufficialmente il suo contratto con l’Inter. L’attaccante classe 2005, in prestito per la seconda stagione consecutiva allo Spezia, ha siglato un accordo di cinque anni con nuova scadenza nel giugno 2030.

Un contratto che dal punto di vista economico evidenzia quanto l’Inter sia pronta a scommettere sul centravanti, come ribadito dal giornalista su X nelle scorse ore: “Francesco Pio Esposito ha firmato oggi pomeriggio il rinnovo con l’Inter fino al 2030. L’ingaggio supererà leggermente il milione di euro”.