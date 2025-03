Siamo nella fase decisiva della stagione dell’Inter e fra i numerosi sold-out di San Siro si prevede anche quello per il quinto derby stagionale contro il Milan. La sfida tra nerazzurri e rossoneri si disputerà mercoledì 23 aprile alle 21:00 e sarà valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Come di consueto, la caccia ai biglietti è già cominciata.

Biglietti Inter-Milan 23 aprile 2025: fasi di vendita

L’Inter ha comunicato ufficialmente come acquistare i biglietti per il derby contro il Milan. Come di consueto con i big match, il club nerazzurro ha optato per delle fasi di vendita separate, con finestre temporali ben definite. In totale, le fasi saranno 4.

Fase 1: Abbonati

La prima fase è stata riservata agli abbonati interisti in Serie A, ad eccezione di coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al secondo anello blu, settore che nei derby viene riservato alla Curva Sud milanista. Questa fase si è già conclusa, essendo partita giovedì 20 marzo fino a martedì 25 marzo.

Fase 2: Soci Inter Club e Abbonati Plus Serie A

La seconda fase è stata dedicata a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento PLUS per la Serie A e si è svolta nelle giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 marzo. Dalle 12:00 di giovedì 27 marzo, inoltre, è partita la vendita dedicata ai soci Inter Club, i quali potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché tutti per soci attivi nella stagione 2024-25.

Fase 3: Possessori di Tessera Inter “Siamo Noi”

Dalle 12:00 di venerdì 28 marzo, invece, la vendita dei biglietti di Inter-Milan è circoscritta a coloro che siano provvisti della tessera Inter “Siamo Noi”, purchè sottoscritta entro il 20 marzo 2025. Questo periodo durerà fino a lunedì 31 marzo, ma è possibile che le disponibilità terminino in anticipo.

Fase 4: Vendita libera

Eventuali disponibilità residue verranno aperte a tutti con l’ultima fase dalle ore 12:00 di lunedì 31 marzo. Per acquistare i biglietti, in questa fase e nelle precedenti, sarà necessario visitare la sezione biglietti sul sito ufficiale dell’Inter e selezionare l’evento Inter-Milan. Inoltre, dal giorno successivo – se non dovesse esserci tutto esaurito – i biglietti saranno disponibili fisicamente anche nei punti vendita Vivaticket e nell’Inter Store Castello a Milano.

Biglietti Inter-Milan 23 aprile 2025: prezzi

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti di Inter-Milan di Coppa Italia, è ancora possibile acquistare un tagliando in diversi settori. I costi più bassi sono rinvenibili come di consueto nei settori blu e verde, da un minimo di 29 euro a un massimo di 65 euro.

Nel settore arancio, il secondo anello va dai 50 ai 65 euro, mentre nel primo anello si va dai 69 euro ai 180 euro della tribuna arancio centrale. Per il rosso, si parte dai 39 euro del terzo anello, passando dai 75 euro del secondo anello fino ai 120 euro del primo rosso centrale e un massimo di 220 euro per la poltroncina rossa centrale.